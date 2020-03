L’Amica Geniale 2, la trama dell’ultima puntata

Il 2 marzo 2020, su Raiuno, va in onda la quarta ed ultima puntata de L’Amica Geniale 2, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, che racconta la vita di due donne, Elena Greco e Lila Cerullo, fin dalla loro infanzia, mostrandone sogni ed ostacoli che hanno affrontato.

La serie tv, che ha alla regia anche Alice Rohrwacher, vede nel cast Margherita Mazzucco (Elena), Gaia Girace (Lila), Giovanni Amura (Stefano), Francesco Serpico (Nino) e Federica Sollazzo (Pinuccia).

L’Amica Geniale 2, l’ultima puntata

Il ritorno

Gli anni a Pisa hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Quando torna al rione per le vacanze di Pasqua lo trova profondamente cambiato così come Lila, ora avvilita e sfiduciata tranne che per la dedizione che mette nel suo ruolo di madre. Terrorizzata all’idea che il marito Stefano possa trovare i suoi diari, Lila li affida all’amica che non resiste alla tentazione di leggerli e molte cose le diventano improvvisamente chiare.

La fata blu

Rientrata a Pisa Elena, travolta dai ricordi dell’adolescenza nel rione, si butta a capofitto nella stesura del suo primo romanzo. Viene avvicinata da un ragazzo garbato e distinto, Pietro Airota (Matteo Cecchi), figlio di uno stimato professore universitario. Subito dopo la laurea ottenuta col massimo dei voti, Pietro le regala un anello di fidanzamento, lei in cambio gli affida il suo manoscritto e poi torna a Napoli a festeggiare con la famiglia il suo sudato traguardo. Qui scopre la nuova vita dell’amica.

L’Amica Geniale 2, streaming

E’ possibile vedere L’Amica Geniale 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.