L’Amica Geniale 2, la trama della prima puntata

Il 10 febbraio 2020, su Raiuno, va in onda la prima puntata de L’Amica Geniale 2, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, che racconta la vita di due donne, Elena Greco e Lila Cerullo, fin dalla loro infanzia, mostrandone sogni ed ostacoli che hanno affrontato.

La serie tv, che ha alla regia anche Alice Rohrwacher, vede nel cast Margherita Mazzucco (Elena), Gaia Girace (Lila), Giovanni Amura (Stefano), Francesco Serpico (Nino) e Federica Sollazzo (Pinuccia).

L’Amica Geniale 2, la prima puntata

Il nuovo cognome

Lila è in viaggio di nozze ad Amalfi, Elena intanto vive una fase di turbamento che si ripercuote su quello che le resta: il rapporto con lo studio e la relazione con Antonio (Christian Giroso). Quando l’amica torna con dei vistosi lividi addosso, le due ritrovano la loro naturale vicinanza, ma in Lila cresce il desiderio di vendicarsi del marito. A scuola Elena, che ora frequenta il liceo classico, incontra Nino Sarratore e si ritrova inevitabilmente ammaliata dal suo carisma di studente politicamente impegnato.

Nonostante i lunghi pomeriggi passati con l’amica nella sua nuova casa da donna sposata, Elena decide però di non farne parola con Lila.

Il corpo

Quando Antonio scopre che Elena ha chiesto aiuto ai Solara per fargli saltare il servizio militare, ne è talmente umiliato che la relazione tra i due si incrina definitivamente. Stefano, dal canto suo, è un marito tradizionalista e talvolta violento e Lila continua a essere insubordinata e per nulla disposta ad adempiere ai suoi doveri coniugali.

La foto di lei esposta in un negozio di abiti da sposa in centro diventa oggetto di nuove discussioni, ma Lila ha già tutto chiaro e scommette con Elena su come la vicenda andrà a finire: Stefano insiste perché la foto venga tolta dalla vetrina dell’atelier per spose, ma -ne è certa- accetterà di esporla nel nuovo negozio di scarpe che sta per aprire in centro, in società con i Solara.

Dopo un anno scolastico meno brillante degli altri, Elena viene ugualmente promossa e, per incoraggiarla, la professoressa Galiani (Clotilde Sabatino) le dà una serie di libri da leggere durante le vacanze estive.