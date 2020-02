L’Amica Geniale 2, la trama della terza puntata

Il 24 febbraio 2020, su Raiuno, va in onda la terza puntata de L’Amica Geniale 2, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, che racconta la vita di due donne, Elena Greco e Lila Cerullo, fin dalla loro infanzia, mostrandone sogni ed ostacoli che hanno affrontato.

La serie tv, che ha alla regia anche Alice Rohrwacher, vede nel cast Margherita Mazzucco (Elena), Gaia Girace (Lila), Giovanni Amura (Stefano), Francesco Serpico (Nino) e Federica Sollazzo (Pinuccia).

L’Amica Geniale 2, la terza puntata

Il tradimento

Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino (Gennaro De Stefano), mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad allora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno (Francesco Russo), si trova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quello della sua amica…

La rabbia

Dopo l’estate a Ischia, qualcosa è cambiato. Elena e Lila non si sono più viste da allora, ma quando Elena viene a sapere che l’amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare al negozio di scarpe in centro, decide di andate a salutarla ma la trova ancora invischiata nella sua storia con Nino. La scoperta la disgusta al punto da voler scappare da lei e dal rione stesso, cosa che finalmente riesce a fare quando, superato brillantemente l’esame di maturità, vince una borsa di studio per frequentare l’università a Pisa.

L’Amica Geniale 2, streaming

E’ possibile vedere L’Amica Geniale 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.