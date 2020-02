L’Amica Geniale 2, la trama della seconda puntata

Il 17 febbraio 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata de L’Amica Geniale 2, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, che racconta la vita di due donne, Elena Greco e Lila Cerullo, fin dalla loro infanzia, mostrandone sogni ed ostacoli che hanno affrontato.

La serie tv, che ha alla regia anche Alice Rohrwacher, vede nel cast Margherita Mazzucco (Elena), Gaia Girace (Lila), Giovanni Amura (Stefano), Francesco Serpico (Nino) e Federica Sollazzo (Pinuccia).

L’Amica Geniale 2, la seconda puntata

Scancellare

Il pannello con la foto di Lila viene messo in mostra nella vetrina del nuovo negozio di scarpe in centro, mentre la ragazza inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracci mettendo in campo tutto il suo carisma. Gli affari tra suo marito e i Solara crescono, insieme ad altrettanti rancori e dissapori, ma Lila riesce sempre a ottenere tutto ciò che vuole. Compreso il permesso per andare con Elena ad una festa a casa della Professoressa Galiani (Clotilde Sabatino).

Qui Elena scopre che Nadia (Giorgia Gargano), la ragazza di Nino, è la figlia della sua professoressa. La giovane, però, non si scompone, e si rende conto di sentirsi a suo agio, a differenza di Lila che, per ripicca, a fine serata la insulta pesantemente.

Il bacio

Dopo il matrimonio di Rino (Gennaro De Stefano) e Pinuccia, organizzato velocemente dal momento che la ragazza è incinta, Elena accetta di accompagnare Lila e Nunzia (Valentina Acca) in villeggiatura a patto che si vada a Ischia, dove sa che troverà anche Nino col suo amico Bruno (Francesco Russo).

I cinque ragazzi iniziano a passare molto tempo insieme e questo mette in bilico il rapporto tra Elena e Lila, fino al momento in cui quest’ultima si presenta, di notte, nella camera della sua amica del cuore per farle una scottante confessione.

L’Amica Geniale 2, streaming

E’ possibile vedere L’Amica Geniale 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.