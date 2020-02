L’Amica Geniale 2, il cast

Gran parte del cast de L’Amica Geniale 2, la serie tv di Raiuno in onda dal 10 febbraio 2020, è stato confermato rispetto alla prima stagione. Ritroviamo Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei panni delle protagoniste Elena e Lila, ma con loro tanti altri attori già visti nelle puntate già andate in onda.

Margherita Mazzucco è Elena Greco

Elena adesso frequenta il liceo classico. Continua a essere una ragazza diligente, seppur non del tutto immune ai turbamenti dell’adolescenza e ai cambiamenti che inevitabilmente il matrimonio della sua migliore amica porta con sé. La sua amicizia con Lila prosegue tra alti e bassi, momenti di vicinanza alternati a una lontananza che Elena stessa arriva a desiderare per il proprio bene, soprattutto dopo l’estate passata a Ischia: è qui che le tensioni tra le due si acuiscono, con Elena costretta a nascondere all’amica la verità sui suoi sentimenti per Nino Sarratore (Francesco Serpico).

È proprio la sua capacità di investire tutte le energie nel suo percorso scolastico, infine, a portarla fuori dal rione: vince una borsa di studio per frequentare l’università a Pisa, un mondo tutto nuovo in cui Elena riesce finalmente ad affrancarsi dalle dinamiche che l’hanno vista crescere, mescolandosi con persone di tutt’altra provenienza ed estrazione. Qui Elena si laurea con il massimo dei voti e, nella solitudine della sua stanza da studentessa, si tuffa nella stesura di un manoscritto che -grazie anche alla sua relazione con Pietro Airota (Matteo Cecchi), figlio di un importante accademico- diventerà il suo primo romanzo.

