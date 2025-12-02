L’altro ispettore su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

“L’altro ispettore” è una serie tv italiana in prima visione su Rai 1, liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò (ex ispettore del lavoro) al via martedì 2 dicembre in prima serata.

L’altro ispettore – Trama

La storia ruota attorno a Domenico “Mimmo” Dodaro (Alessio Vassallo), un ispettore del lavoro empatico e determinato, rientrato a Lucca dopo missioni al Sud contro il caporalato. Vedovo e padre single, Mimmo indaga su incidenti sul lavoro e morti bianche, affrontando casi ispirati a fatti reali per sensibilizzare sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Armato solo di competenza e ascolto, collabora con una pm (ex compagna di liceo) e un team affiatato, intrecciando indagini a un dramma personale legato alla morte del padre in un infortunio.

L’altro ispettore – Cast

Alessio Vassallo: Domenico “Mimmo” Dodaro, l’ispettore protagonista

Cesare Bocci: Alessandro Lanciani, amico di famiglia e mental coach in sedia a rotelle

Francesca Inaudi: Raffaella Pacini, pm ed ex compagna di liceo di Mimmo

Angelica Tuccini: Mimì, figlia di Mimmo

Silvia Mazzieri: Eleonora Lagonegro, primo amore di Mimmo

Barbara Enrichi: Vincenzina, archivista

Massimiliano Galligani: Mariotti, carabiniere

Rosanna Gentili: Carla, madre di Mimmo

Matilde Bernardi: Lucrezia, sorella di Mimmo

Sergio Pierattini, Giulia Weber, Kelvin Nkole, Valerio Di Domenicantonio, Chiara Cavaliere, Beniamino Brogi in ruoli secondari

Regia: Paola Randi. Sceneggiatura: Salvatore De Mola, Andrea Valagussa, Paola Randi, Emanuela Rizzuto.

L’altro ispettore – Dove è stato girato

La serie è ambientata e girata principalmente a Lucca, in Toscana. Le location includono luoghi iconici della città come Piazza Cittadella, Baluardo San Colombano, le Mura, Piazza San Frediano, Piazza San Michele, Piazza San Martino, Piazza Napoleone, Chiasso Barletti, e pubblici esercizi come Pasticceria Pinelli, Pizzeria Pellegrini, Bar Turandot e Caffè Santa Zita. Le riprese sono avvenute nel 2024 con il sostegno della Toscana Film Commission e della Città di Lucca.

L’altro ispettore – Quante puntate

La prima stagione è formata da 3 puntate (ciascuna da circa 100 minuti, divisa in due episodi da 50 minuti), in onda in prima serata su Rai 1 il 2, 3 e 9 dicembre 2025. In totale, 6 episodi.