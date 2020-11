Il 25 novembre 2020, alle 21:20 su Raidue, va in onda la prima puntata de L’Alligatore, la serie tv tratta dalla saga letteraria di Massimo Carlotto ed ambientata nella laguna veneta. La fiction racconta le indagini di Marco Buratti (Matteo Martari), ex cantante di blues soprannominato l’Alligatore e da poco uscito dal carcere, dopo aver scontato sette anni di pena.

Il cast della serie, oltre al già citato Martari, include anche Thomas Trabacchi (Beniamino Rossini), Gianluca Gobbi (Max La Memoria), Valeria Solarino (Greta), Fausto Maria Sciarappa (Castelli), Shalana Santana (Marielita), Maya Talem (Sylvie) ed Andrea Gherpelli (Pellegrini).

L’Alligatore, trama prima puntata

“La verità dell’Alligatore”

L’avvocato Barbara Foscarini (Maria Rosaria Russo) si presenta alla Cuccia, il locale dove l’Alligatore ha trovato rifugio. Alberto Magagnin (Luca Filippi), il suo assistito, sembra essere sparito nel nulla. Fatto alquanto strano, visto che si trova in regime di semilibertà e gli manca poco per scontare completamente la pena. Magagnin è un gigolò di provincia, un povero cristo che l’Alligatore ha conosciuto in carcere, dove è nata un’amicizia che ha continuato a legarli nonostante la distanza.

L’Alligatore ha una motivazione forte per accettare il caso, non esita, si mette subito all’opera, scopre che Magagnin ha ricominciato con l’eroina e che, soprattutto, aveva una relazione con una donna più matura di lui, Piera Belli. L’Alligatore riesce ad arrivare all’abitazione della donna, ma arriva tardi: anche Piera Belli è morta e nel suo appartamento c’è il telefono di Magagnin.

Nella sua indagine, Alligatore si fa aiutare da Rossini, suo ex compagno di cella, e Max La Memoria, suo amico ambientalista. Nel frattemmpo, il protagonista ritrova Greta, la sua ex fidanzata, ma la vede in compagnia di un altro uomo.

L’Alligatore, streaming

E’ possibile vedere L’Alligatore in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate della prima stagione sono già tutte online: a questo link la pagina ufficiale della fiction.