L’Alligatore, quante puntate sono?

Dal 25 novembre 2020 su Raidue va in onda L’Alligatore, una serie tv che, come ormai tante altre, ha una fonte letteraria. La serie, infatti, è tratta dalla saga scritta da Massimo Carlotto (edita da Edizioni e/o) che racconta le indagini fuori dagli schemi di Marco Buratti, detto Alligatore, ex cantante di blues che uscito di prigione si mette a lavorare come investigatore privato.

Ma da quante puntate è composto L’Alligatore? La serie tv è formata da otto episodi, in onda per quattro prime serate. Le storie raccontate nella serie sono suddivise in due puntate, quindi in tutto i casi affrontati da Alligatore e gli altri protagonisti sono quattro. Il finale di stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 16 dicembre.

L’Alligatore, la trama

Marco Buratti (Matteo Martari), detto l’Alligatore, è un ex cantante di Blues. Ingiustamente condannato a sette anni di carcere, gli è rimasta addosso la fragilità degli ex detenuti e l’ossessione della giustizia. Greta (Valeria Solarino), la sua ex donna, una rock star dalla bellezza sconvolgente, l’ha abbandonato al suo destino cercando fortuna all’estero.

Dietro le sbarre l’Alligatore ha perso la voce per cantare, ma ha messo a frutto competenze e conoscenze nella malavita divenendo un investigatore molto particolare e molto quotato tra gli avvocati. Accetta casi difficili, a volte disperati ma è abile a muoversi nel mondo marginale ed extra legale. Si tiene lontano da poliziotti e magistrati e ricorre volentieri all’aiuto di strani personaggi.

Primo fra tutti Beniamino Rossini (Thomas Trabacchi), un malavitoso milanese della vecchia scuola, con il quale ha stretto una grande amicizia malgrado le differenze culturali e di temperamento. Insieme a Max la Memoria (Gianluca Gobbi), un attivista ossessionato dalle sorti del pianeta, formano una banda che rivela le malefatte di organizzazioni criminali e di ambienti collusi dalla facciata pulita.

L’Alligatore sguazza nella palude degli affari sporchi del Nordest cercando sempre di fare la cosa giusta. Tra un blues, un bicchiere e l’amore di una donna. Tratto da una serie di romanzi tradotti in Europa e negli Usa, la serie dell’Alligatore è una novità nel panorama televisivo italiano per il suo stile hard-boiled in versione mediterranea. Un investigatore senza licenza che non ama la violenza e le armi ma che non teme di usare metodi illegali pur di arrivare alla verità.