L’Alligatore, il cast

E’ un trio di personaggi fuori di schemi quello che guida gli episodi de L’Alligatore, la fiction in onda dal 25 novembre 2020 su Raidue. Tratta dai libri di Massimo Carlotto, la serie narra le vicende di Marco Buratti, detto Alligatore, uscito di prigione dopo sette anni e che, ora mette in pratica le sue conoscenze facendo l’investigatore privato.

Un cast ben assortito, quello della fiction, con attori di punta capace di dare vita ad un mondo davvero originale e blues, cosa insolita per una serie realizzata in Italia. Scopriamo, allora, il cast de L’Alligatore.

Matteo Martari è Marco Buratti

Ex cantante di blues, per salvare l’amico Max La Memoria (Gianluca Gobbi) finisce per essere pestato da dei finti poliziotti appartenenti alla criminalità organizzata prima e poi per farsi sette anni di carcere, durante cui vive alcune esperienze traumatiche.

Una volta uscito, decide di vivere a testa bassa, lavorando come barista nella Cuccia, locale che diventa anche la sua casa, nella laguna veneta. Ma alcune persone gli chiedono aiuto nel risolvere dei casi: Alligatore, sfruttando le sue conoscenze e convinto che le persone coinvolte abbiano bisogno di aiuto, si ritrova così ad essere un investigatore.

