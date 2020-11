L’Allieva 4 ci sarà?

La domanda è semplice: L’Allieva 4 si farà? La risposta, però, non lo è altrettanto. Nonostante i buoni ascolti della terza stagione della fiction di Raiuno, il suo futuro resta ancora incerto e legato alle decisioni dei due attori protagonisti, Alessandra Mastronardi (Alice) e Lino Guanciale (Claudio).

I due, infatti, prima ancora della messa in onda della terza stagione, si erano lasciati scappare la loro intenzione di salutare la serie tv e dedicarsi ad altri progetti. Poco prima della partenza de L’Allieva 3, però, sia la Mastronardi che Guanciale hanno fatto marcia indietro, lasciando aperta una porta alla possibilità di un loro ritorno nella fiction.

In realtà, L’Allieva 4 potrebbe farsi anche senza loro due, sebbene la storia tra Alice e Claudio e la capacità della protagonista di mettere naso nei casi di puntata aiutando la Polizia a giungere alla loro risoluzione sono alcuni dei motivi del successo della serie.

La fiction è tratta dai libri di Alessia Gazzola, che nel 2018 ha scritto “Il ladro gentiluomo”, in cui Alice, in crisi con Claudio, si trasferisce per lavoro a Domodossola. La città viene citata in un episodio, quando la Wally (Giselda Volodi) chiede ad Alice se fosse interessata a trasferirsi.

Sul fronte degli ascolti, invece, L’Allieva 3 ha dimostrato ancora una volta di essere apprezzato dal pubblico: la media dei primi dieci episodi è stata di 4.571.800 spettatori (share del 20,8%). Da questo punto di vista una quarta stagione sarebbe fattibile, ma ora va tutto nelle mani del cast.