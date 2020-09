L’Allieva 3, il cast

Torna L’Allieva, la fiction di Raiuno tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e giunta alla terza stagione, in onda dal 27 settembre 2020. Ad Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale) si uniscono amici e colleghi che già conosciamo, ma anche dei nuovi ingressi che scompiglieranno le carte in alcuni casi. Scopriamo, allora, il cast de L’Allieva 3.

(foto di P. Bruni)

Alice (Alessandra Mastronardi)

Alice non è più un’allieva. È un medico legale a tutti gli effetti, proprio come Claudio. La loro storia d’amore è ormai stabile e Claudio le chiede di sposarlo. A mandare in crisi Alice, però, è l’arrivo della nuova “Suprema”, la prof.ssa Andrea Manes (Antonia Liskova): carriera sfavillante, carisma da vendere, single. Alice viene scelta come sua assistente personale e, nonostante venga monopolizzata dalle sue richieste, ne subisce il fascino. La “nuova” Alice, però, ha sempre meno tempo per Claudio. Vita sentimentale e carriera sono davvero inconciliabili?

