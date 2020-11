L’Allieva 3, anticipazioni quinta puntata

Il 1° novembre 2020, su Raiuno, va in onda la quinta puntata de L’Allieva 3, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola (che della serie tv è anche consulente editoriale) e con protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli di Claudio.

Il cast della serie tv include anche Giorgio Marchesi (Sergio), Giselda Volodi (la Wally), Fabrizio Coniglio (Visone), Pierpaolo Spollon (Marco), Francesca Agostini (Lara) ed Emmanuele Aita (Paolone) a cui si aggiungono quest’anno Antonia Liskova (Andrea Manes) e Sergio Assisi (Giacomo). Qui l’elenco completo del cast.

L’Allieva 3, la quinta puntata

Episodio 9: “Due funerali e nessun matrimonio”

La morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di nonna Amalia (Marzia Ubaldi) e l’imprevisto coinvolgimento della nonna nelle indagini spingono Alice e Lara ad affidare Camilla alla babysitter più improbabile: Cordelia (Anna Dalton).

Episodio 10: “Parkour”

Claudio si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza, mentre cerca di dimostrare l’innocenza di Giacomo. Intanto Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: un ragazzo è morto mentre faceva parkour e occorre effettuare i rilievi del caso. Proprio quando Erika (Claudia Gusmano) si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone (Emmanuele Aita) vanno ben oltre l’amicizia lui si allontana.

L’Allieva 3, streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.