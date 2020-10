L’Allieva 3, anticipazioni quarta puntata

Il 25 ottobre 2020, su Raiuno, va in onda la quarta puntata de L’Allieva 3, la fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola (che della serie tv è anche consulente editoriale) e con protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli di Claudio.

Il cast della serie tv include anche Giorgio Marchesi (Sergio), Giselda Volodi (la Wally), Fabrizio Coniglio (Visone), Pierpaolo Spollon (Marco), Francesca Agostini (Lara) ed Emmanuele Aita (Paolone) a cui si aggiungono quest’anno Antonia Liskova (Andrea Manes) e Sergio Assisi (Giacomo). Qui l’elenco completo del cast.

L’Allieva 3, la quarta puntata

Episodio 6: “Morte di un trapper”

Alice è distrutta per i sospetti sul tradimento di Claudio e gli restituisce l’anello di fidanzamento, mandandolo su tutte le furie. Per tirarla su, la Wally la coinvolge nel suo progetto segreto e Silvia (Chiara Mastalli) suggerisce rappresaglie. Intanto un famoso trapper viene ucciso poco prima di un concerto e la difficile perizia viene affidata alla Suprema in persona.

Episodio 7: “Ferro 9”

La reciproca gelosia causa scintille tra Alice e Claudio, ma l’improvviso arresto di Giacomo rimette tutto in discussione. Il fratello di Claudio è accusato dell’omicidio di un industriale in un golf club. Il movente c’è e le indagini di Silvia rivelano ad Alice e alla Suprema insospettate verità sul passato di Giacomo e Claudio.

L’Allieva 3, streaming

E’ possibile vedere L’Allieva 3 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale del programma.