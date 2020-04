L’Allieva 2 su Raiuno, quante puntate sono?

Tornano, in replica, le avventure di Alice (Alessandra Mastronardi), protagonista de L’Allieva 2, la fiction di Raiuno in onda dal 19 aprile 2020 e tratta da i romanzi di Alessia Gazzola. La protagonista sarà ancora una volta alle prese con autopsie e vittime per cui si metterà ad indagare, per scoprire la verità sui loro omicidi e rendere così loro giustizia. Il tutto, ovviamente, infastidendo il suo superiore Claudio Conforti (Lino Guanciale), che però non nasconde più una certa attrazione nei suoi confronti.

Ma da quante puntate è composto L’Allieva 2? Il numero totale di episodi è di dodici, in onda due a serata. In tutto, quindi, le serate in cui andrà in onda la serie saranno 6. L’ultima puntata della seconda stagione, se non ci saranno spostamenti di palinsesto, andrà quindi in onda il 24 maggio.

L’Allieva 2, la trama

Alice, finita l’estate, torna all’Istituto, dove inizia il secondo anno di specializzazione con gli amici Lara (Francesca Agostini), Paolone (Emmanuele Aita) ed Ambra (Martina Stella). Finita la storia con Arthur (Dario Aita), sarà costretta a rivederlo quando sua sorella Cordelia (Anna Dalton) diventa la sua nuova coinquilina.

Alice continua a studiare, appassionandosi però anche ai casi legati alle vittime di cui effettua l’autopsia, nonostante i rimproveri di Claudio, che però continua ad essere attratto da lei. Tra i due, però, s’insinua un terzo personaggio, il Pm Sergio Einardi (Giorgio Marchesi), molto affascinante e che prende subito in simpatia la protagonista.