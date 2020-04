L’Allieva 2, location: dov’è stata girata?

Sono numerose le location viste nel corso de L’Allieva 2, la fiction di Raiuno tratta dai romanzi di Alessia Gazzola in onda in replica dal 19 aprile 2020. Protagonista, come sempre, è Alice Allevi (Alessandra Mastronardi), specializzanda in Medicina Legale la cui intelligenza le permette sempre di risolvere i casi legati alle vittime di cui si occupa.

Ma dov’è stata girata L’Allieva 2? Come detto, i set sono stati numerosi, ma la città è sempre quella di Roma. Le riprese, iniziate a novembre 2017 e conclusesi nel maggio 2018, hanno coinvolto differenti location esterne, che variano a seconda dell’episodio.

Tra i luoghi visti, Torvaianica, Fiumicino, i Parioli, il cimitero del Verano, Villa Borghese, Villa Celimontana, Ostia Antica, i Fori di Traiano, l’Ospedale Lazzaro Spallanzani e l’Isola Tiberina. L’esterno dell’Istituto di Medicina Legale, dove vediamo la protagonista ed Enrico (Lino Guanciale) entrare ed uscire spesso di corsa, in realtà è la British School. Gli interni, sia dell’Istituto dove lavora Alice, ma anche della sua abitazione, sono invece stati realizzati in studio.

[Fonte Spettacolo Italiano]