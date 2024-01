L’afide e la formica, film su Rai3: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 2 gennaio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il film L’afide e la formica – film con protagonista Beppe Fiorello. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’afide e la formica – Trama

L’afide e la formica è un film italiano del 2021 diretto da Mario Vitale . La trama ruota attorno a Fatima, una giovane ragazza musulmana di 16 anni che vive in Calabria. Fatima è una studentessa modello, ma si sente fuori posto a scuola e nella sua comunità.

La sua vita cambia quando incontra Michele, un ex maratoneta che insegna educazione fisica a scuola. Michele è un uomo burbero e scorbutico, ma vede qualcosa di speciale in Fatima.

Michele inizia ad allenare Fatima per la maratona di Sant’Antonio, una gara che si svolge ogni anno nella sua città. Fatima è inizialmente riluttante, ma Michele è determinato a farla vincere.

Durante gli allenamenti, Fatima e Michele si avvicinano e diventano amici. Fatima inizia a sentirsi più sicura di sé e trova la sua voce. Il giorno della maratona, Fatima è determinata a vincere. Corre con tutto se stessa e riesce a tagliare il traguardo prima di tutti.

La vittoria di Fatima è un momento di riscatto per lei e per la sua comunità. È la dimostrazione che chiunque, indipendentemente dalle sue origini o dalle sue difficoltà, può raggiungere i propri obiettivi.

L’afide e la formica – Cast

Il cast principale include:

Beppe Fiorello interpreta Michele Scimone, l’ex maratoneta che allena Fatima.

Cristina Parku interpreta Fatima, la giovane ragazza musulmana protagonista del film.

Valentina Lodovini interpreta Anna, una collega di Michele.

Alessio Praticò interpreta Nicola, un amico di Fatima.

Nadia Kibout interpreta Amina, la madre di Fatima.

Anna Maria De Luca interpreta Concetta, la preside della scuola di Fatima.

Ettore Signorelli interpreta Ettore, un bidello della scuola di Fatima.