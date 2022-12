Parte un nuovo programma su Food Network, la rete televisiva italiana dedicata alla cucina e al factual entertainment del gruppo Discovery visibile sul canale 33 del digitale terrestre. Infatti, da mercoledì 7 dicembre, prende il via Lady Maria Consiglio – Lo chic in cucina: la protagonista assoluta di questo nuovo programma è la duchessa Maria Consiglio che, osservando le cuoche del palazzo in cui è cresciuta, ha imparato a cucinare e adesso mostrerà ai telespettatori le sue doti alle prese con i fornelli.

Lady Maria Consiglio – Lo chic in cucina in tv – Orari e canale

Lady Maria Consiglio – Lo chic in cucina va in onda in chiaro su Food Network dal 7 dicembre 2022, tutti i mercoledì a partire dalle ore 21.00. In streaming, invece, le puntate sono disponibili su Discovery+, il servizio di video streaming in abbonamento di Discovery. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma a questo link.

Lady Maria Consiglio – Lo chic in cucina – Puntate

Lady Maria Consiglio – Lo chic in cucina è un programma che, per il momento, si compone di una sola stagione, per un totale di totale di 6 episodi della durata di 30 minuti ciascuno. Ogni mercoledì vengono proposte due puntate.

Chi è Lady Maria Consiglio

Maria Consiglio è una duchessa di Napoli il cui suo nome completo è Maria Consiglio Visco Marigliano. È già nota ai telespettatori per essere stata la protagonista di The Real Housewives di Napoli, un docu-reality andato in onda su Real Time e che racconta la sua vita aristocratica tra circoli privati e feste blindate.

Non conosciamo la sua età ma sappiamo che è laureata in Scienze Politiche e in Scienze Turistiche e che è anche una giornalista, scrittrice e conduttrice radiofonica. È figlia di nobili (sua madre è una baronessa e il padre un duca e rinomato medico), non è sposata e ha un cagnolino di nome Chanty.