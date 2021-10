Lady Gaga a Star in the Star del 7 ottobre 2021 (gallery e video)

Nella quarta puntata di Star in the Star, di questa sera, 7 ottobre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, si è esibita nuovamente anche Lady Gaga con il brano The Edge of Glory.

Non si trattava, chiaramente, della vera star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi, come accaduto in ogni di esibizione ha cantato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata.

Sebbene in altre performance sia sembrata più simile all’originale, dobbiamo dire che anche stasera ha saputo il fatto suo, con una buona vocalità e stavolta un trucco particolarmente somigliante. Sulla star sotto al trucco però continuiamo a brancolare però nel buio. Chi sarà? Sicuramente si tratta di una cantante. Forse Gerardina Trovato? O Debora Iurato, come dice Marcella?

Le celebrità vengono trasformate in tutto e per tutto, nel trucco e nell’atteggiamento, per cercare di essere davvero uguale all’originale. A giudicare l’esibizione è la giuria formata da Claudio Amendola, Andrea Pucci e Marcella Bella, che, assieme al pubblico in sala, decide attraverso un punteggio chi eliminare e chi invece mandare alla prossima puntata.

A voi le immagini dell’esibizione della celebrity misteriosa che ha interpretato Lady Gaga nella puntata di Star in the Star del 7 ottobre 2021. Il video si può trovare invece sulla pagina ufficiale del programma.