L’Acchiappatalenti su Rai 1, come partecipare ai casting?

Seguici su Whatsapp - Telegram

C’è un nuovo talent show su Raiuno: si chiama L’Acchiappatalenti e va in onda da venerdì 10 maggio 2024 per cinque puntate. Al timone c’è Milly Carlucci, circondata da una serie di personaggi famosi in varie vesti.

Ci sono infatti gli “acchiappatalenti”, ovvero Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara, il cui compito è quello di “aggiudicarsi” alcuni talenti che si esibiranno sul palco e portarli alla finale; e poi ci sono i giurati, Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, che dovranno valutare le varie esibizioni.

Ma a proposito delle esibizioni, come si fa a partecipare ai casting de L’acchiappatalenti? Va detto che la produzione, per questa prima edizione, si è riservata il diritto di contattare lei stessa i possibili concorrenti del programma (un po’ come avviene già in altri talent), che quindi possono essere anche internazionali o aver già partecipato ad altri programmi simili.

Quindi, per ora, non è attivo nessun casting, né tramite numero di telefono né tramite mail. Non è possibile dunque inviare la propria candidatura come talento, ma mai dire mai: se il programma dovesse avere successo e tornare con una seconda edizione, la produzione potrebbe aprire le selezioni in modo più ampio, permettendo così a chi lo desiderasse di prendervi parte. Intanto, si può cominciare a “studiare” il format, per capirne il meccanismo e i segreti, per poter poi cercare di partecipare e convincere gli “acchiappatalenti” e la giuria.