La vita promessa 3 stagione, si farà?

La vita promessa, la fiction di Raiuno con Luisa Ranieri, è tornata in tv con una seconda stagione dopo che, quando fu messa in onda la prima, era stata presentata come miniserie. Il grande successo di pubblico, con l’ultima puntata della prima stagione vista da 6,1 milioni di telespettatori, ha invece convinto la Rai a rinnovare la serie per una seconda stagione.

Ora, ci si chiede se La vita promessa avrà una terza stagione: al momento, dalla Rai non è arrivata nessuna comunicazione a riguardo, mentre possiamo già intuire qualcosa dagli ascolti e dalle dichiarazioni del cast. Per quanto riguarda gli ascolti, le prime due puntate della seconda stagione hanno avuto una media di 4.573.500 persone (19,3% di share), numeri buoni che dimostrano che il pubblico si sia affezionato alle avventure della famiglia Rizzo.

Il cast, invece, potrebbe essere disponibile a girare una terza stagione: se Vittorio Magazzù, interprete di Alfredo, a Fanpage ha detto di essere curioso di sapere cosa potrebbe succedere al suo personaggio e di vederlo crescere, la Ranieri a Tv Sorrisi e Canzoni ha lasciato intendere che il percorso della protagonista è finito.

La vita promessa 3, quindi, potrebbe raccontare il seguito delle avventure dei figli di Carmela, vedendo quest’ultima magari presente solo in alcune scene o spostando totalmente l’attenzione sugli altri personaggi. Delle ipotesi su cui la Rai deve tenere conto.