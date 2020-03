La vita promessa 2, trama seconda puntata

Il 1° marzo 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata de La vita promessa 2, la seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri nei panni di Carmela Rizzo, donna emigrata dalla Sicilia agli Stati Uniti con i suoi figli in cerca di fortuna ed in fuga dal violento Vincenzo Spanò (Francesco Arca).

Nella seconda stagione, ambientata negli anni Trenta e Quaranta, Carmela deve affrontare nuovi nemici, ma anche aiutare Mr. Ferri (Thomas Trabacchi), che torna dalla Germania con una bambina in fuga dai nazisti. Nel cast della serie, inoltre, ci sono anche Stefano Dionisi (Bruno), Primo Reggiani (Alfio), Vittorio Magazzù (Alfredo) e Miriam Dalmazio (Rosa).

La vita promessa, la seconda puntata

La vita quieta di Carmela va in frantumi per due eventi quasi concomitanti: Rocco (Emilio Fallarino) fugge di casa dopo l’ennesima lite tra Rosa e Carmela e Spanò, che non era morto ma soltanto rimasto gravemente ferito nel conflitto a fuoco, evade dalla prigione federale dove era rinchiuso e vuole la sua vendetta.

Tutti si mobilitano per cercare Rocco e dalla Germania torna anche mister Ferri. Non è solo, perché ha preso a cuore le sorti di una famiglia ebrea perseguitata dai nazisti che però ha grosse difficoltà per espatriare. Per il momento solo la piccola Sarah (Sara Cocci) riesce a raggiungere New York. Carmela l’accoglie e l’accudisce come fosse una figlia.

La vita promessa 2, streaming

E’ possibile vedere La vita promessa 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link, la pagine ufficiale della fiction.