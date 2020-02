La vita promessa 2, il cast

La famiglia Rizzo ed i suoi intrighi sono ancora una volta al centro de La vita promessa 2, la fiction di Raiuno in onda dal 23 febbraio 2020. Luisa Ranieri guida un cast di attori esperti e giovani, che portano in scena una saga familiare ambientata, nella seconda stagione, negli Stati Uniti tra gli anni Trenta e Quaranta.

Carmela (la Ranieri), anche in questi nuovi episodi, deve difendere i suoi figli da tutti quei pericoli che rischiano di distruggere le loro vite, opponendosi a vecchi e nuovi nemici, ma senza dimenticare l’amore. Con i personaggi già noti, quindi, arrivano nuovi volti.

Luisa Ranieri è Carmela Rizzo

Rimane l’anima della famiglia, della quale cerca in tutti i modi di preservare l’unità. Per farlo, tenta di metter pace tra Alfredo (Vittorio Magazzù) e Antonio (Giuseppe Spata). E, quando Rocco (Emilio Fallarino) scompare, si danna per ritrovarlo. Ha con Maria (Francesca Di Maggio) un rapporto tranquillo, mentre è conflittuale quello con la nuora Rosa (Miriam Dalmazio), che aspira a una sua indipendenza.

Tanti anni negli Usa l’hanno resa una donna più al passo coi tempi, sa leggere, guidare la macchina, ma, come sempre, la sua dedizione amorevole e assoluta al focolare domestico si traduce a volte in bisogno di controllo e incapacità di lasciare liberi coloro ai quali vuole bene.

La bellezza di Carmela continua a essere la sua condanna: i sentimenti violenti che Spanò (Francesco Arca) nutre per lei non si affievoliscono e la resistenza di Carmela lo rende sempre più feroce. Cresce invece l’amore per Ferri (Thomas Trabacchi).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12