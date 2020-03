La vita promessa 2, finale: trama terza ed ultima puntata

L’8 marzo 2020, su Raiuno, va in onda la terza ed ultima puntata de La vita promessa 2, la seconda stagione della fiction con Luisa Ranieri nei panni di Carmela Rizzo, donna emigrata dalla Sicilia agli Stati Uniti con i suoi figli in cerca di fortuna ed in fuga dal violento Vincenzo Spanò (Francesco Arca).

Nella seconda stagione, ambientata negli anni Trenta e Quaranta, Carmela deve affrontare nuovi nemici, ma anche aiutare Mr. Ferri (Thomas Trabacchi), che torna dalla Germania con una bambina in fuga dai nazisti. Nel cast della serie, inoltre, ci sono anche Stefano Dionisi (Bruno), Primo Reggiani (Alfio), Vittorio Magazzù (Alfredo) e Miriam Dalmazio (Rosa).

La vita promessa, la terza puntata

Carmela, suo malgrado, scopre che i suoi figli hanno tanti segreti, alcuni dei quali rischiano di far saltare per sempre la famiglia che difende con tanto amore. Nonostante i suoi tanti nemici, Carmela si batte come una leonessa. Continua nella disperata ricerca di Rocco (Emilio Fallarini), proprio mentre deve difendersi dalla passione sfrenata di Spanò che ritorna in tutta la sua violenza, oltre alla lotta per impedire che il suo ristorante venga demolito a causa di una speculazione edilizia. Chiunque altro si arrenderebbe, ma non lei, che risponde colpo su colpo.

La vita promessa 2, streaming

E’ possibile vedere La vita promessa 2 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione Guida Tv/Replay. A questo link, la pagine ufficiale della fiction.