La vita in diretta oggi non va in onda, Reazione a Catena parte in anticipo

Continuano i cambi di palinsesto a cui la Rai si trova costretto a mettere mano a causa dello sciopero indetto dal Sindacato nazionale autonomo produzione tv (Snap). Dopo Agorà, Elisir, I Fatti Vostri, Bella Mà ed Oggi è un altro giorno, un altro programma salta.

Oggi, lunedì 26 settembre 2022, non va infatti in onda neanche La vita in diretta, condotta da Alberto Matano. Il programma, in diretta dalle 17:05, avrebbe raccontato gli ultimi fatti di cronaca ma, ovviamente, seguito anche le evoluzioni della giornata successiva al voto per le elezioni politiche.

Il programma di informazione torna quindi in onda domani, martedì 27 settembre 2022, alla solita ora. Al posto de La vita in diretta, Raiuno ha deciso di raddoppiare l’appuntamento con Reazione a Catena, le cui puntate sono registrate.

Dalle 17:00 alle 20:00, quindi, andranno in onda due puntate del quiz condotto da Marco Liorni. Non è ancora chiaro se questo raddoppio avrà delle conseguenze sulla conclusione del programma. Quest’anno Reazione a catena chiuderà in autunno inoltrato, il 30 ottobre: essendo le puntate registrare, l’anticipo di una puntata potrebbe farlo chiudere un giorno prima, ma essendo fine ottobre ancora lontano, la Rai potrebbe decidere di aggiungere una puntata a quelle previste.