La Vita in Diretta oggi non va in onda: ecco perché

Il daytime di Raiuno è stato parzialmente stravolto, per colpa… di una partita di pallone. O meglio, di numerose partite di pallone, che hanno costretto la prima rete Rai a sistemare il proprio palinsesto pomeridiano, con conseguenze anche su La Vita in Diretta.

Perché La Vita in Diretta non va in onda? Alcune partite dei Mondiali di calcio che si stanno disputando in Qatar sono infatti previste alle 16:40, orario in cui solitamente sta per concludersi Il Paradiso delle Signore 7 (anch’esso sospeso) e sta per cominciare La Vita in Diretta.

Per fare spazio alle gare, Raiuno ha quindi deciso, da lunedì 28 novembre 2022, di mettere in pausa il programma d’informazione condotto da Alberto Matano, che quindi va in pausa per qualche giorno. Una decisione presa da tempo, che si è resa necessaria proprio per fare spazio alle gare, la cui programmazione era nota.

Ma quando torna La Vita in Diretta? Il programma si riaffaccerà nel pomeriggio di Raiuno mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, con orari differenti rispetto al solito: mercoledì andrà infatti in onda alle 17:05 (per fare spazio alla Prima della Scala), giovedì dalle 16:30 alle 18:45. Venerdì 9 dicembre nuovo stop, mentre da lunedì 12 dicembre il programma tornerà regolarmente in onda.