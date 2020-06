La vita in diretta estate, chi è il conduttore? (foto)

E’ un volto molto noto ai telespettatori del Tg2 e di Linea Verde, il nuovo conduttore de La vita in diretta estate, in onda dal 29 giugno 2020 su Raiuno, con Andrea Delogu. Marcello Masi ha infatti alle spalle una lunga carriera in Rai, dove ha lavorato come giornalista e conduttore di alcuni programmi televisivi.

Nato a Roma nel 1959, si laurea in Scienze Politiche. Nel 1987 entra in Rai, dove ha sempre lavorato: nel 1989 diventa giornalista economico del Gr della mezzanotte; nel 1994, invece, entra al Tg2 come giornalista parlamentare prima e conduttore, dal 1996 al 2002, dell’edizione della notte.

Nel 2003 diventa Vicedirettore, occupandosi della rubrica Eat Parade e creando la rubrica Alter Eco. Nel corso della sua carriera al Tg2 si occupa anche di Tg2 Dossier e di Tg2 Dossier Storie. Il suo lavoro è apprezzato, al punto che dal 2011 al 2016 diventa direttore del telegiornale.

Chiusa l’esperienza del telegiornale, Masi è rimasto legato a Raidue conducendo prima I Signori del Vino e poi In Viaggio con Marcello, di cui è anche autore e che si occupano del mondo del vino e della gastonomia. Dal 2016 diventa anche conduttore di Linea Verde Life, prima con Chiara Giallonardo e poi con Daniela Ferolla e Federica De Denaro. Ora, la nuova avventura de La vita in diretta estate.