La vita in diretta estate, chi è la conduttrice? (foto)

La nuova conduttrice de La vita in diretta Estate è un volto che di gavetta ne ha fatta tanta ed è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico per la sua professionalità: stiamo parlando di Andrea Delogu che, dal 29 giugno 2020, affianca Marcello Masi alla conduzione della versione estiva del contenitore pomeridiano di Raiuno.

Nata a Cesena nel 1982, Andrea nei primi anni di vita è cresciuta nella comunità di San Patrignano, dove si erano conosciuti i suoi genitori. Lo spettacolo l’ha sempre attirata, tanto da aver lavorato a tantissimi programmi televisivi.

Il debutto è del 2002, quando partecipa come concorrente a Veline prima e poi come “letteronza” a Mai Dire Domenica. Quindi passa a Sky, poi a Match Music, dove fa notare anche la sua passione per la musica, tanto da formare prima un duo chiamato Cinema 2 e poi un altro, Stokhlogu, con Ema Stokholma.

Il passaggio in Rai le permette di diventare conduttrice di Stracult, su Raidue, ma anche dell’ultima edizione de Il Processo del lunedì. La pay tv, però, la richiama, facendole condurre il dating show Parla con lei su FoxLife ed il talent show Dance Dance Dance. Più di recente, la Delogu ha condotto, nel 2018, B come Sabato, spin-off di Quelli che il calcio dedicato alla Serie B, chiuso dopo soli tre mesi.

Anche la radio ha una parte importante nella sua carriera: ha condotto I Sociopatici su Rai Radio 2, ma anche commentato il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Ha anche scritto due libri: “La collina” (con Andrea Cedrola) e “Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica”. Nella vita privata, è sposata con l’attore Francesco Montanari.