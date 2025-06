Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La TV nel pozzo è un documentario diretto da Andrea Porporati che racconta la tragica vicenda di Alfredo Rampi, un bambino di 6 anni caduto in un pozzo artesiano a Vermicino, vicino Roma, il 10 giugno 1981. Il docufilm si concentra su come i media hanno trasformato l’evento in un fenomeno nazionale, segnando l’inizio della “TV del dolore”.

Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e ricostruzioni, esplora la diretta televisiva di 18 ore, la più lunga nella storia italiana, che tenne incollati 21 milioni di spettatori sperando in un lieto fine che non arrivò.

Il documentario analizza l’impatto mediatico, mescolando linguaggi televisivi, letterari, musicali e artistici, e riflette sul modo in cui la cronaca si trasformò in una narrazione drammatica. Va in onda su Rai2 il 13 giugno 2025 alle 21:20.

