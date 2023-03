La Tv dei 100 e uno, Piero Chiambretti torna in tv su Canale 5: gli ospiti della prima puntata

Piero Chiambretti torna in tv, e lo fa in prima serata e con un vero e proprio esercito di bambini e di bambine. La Tv dei 100 e uno, in onda da mercoledì 15 marzo 2023 su Canale 5, è infatti un programma in cui i protagonisti sono i più piccoli, alle prese con personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

Nella prima puntata di mercoledì 15 marzo, ospiti di Piero Chiambretti sono Paolo Bonolis e Michelle Hunziker. Bonolis, in particolare, torna ad avere a che fare con un programma con bambini anni dopo Chi ha incastrato Peter Pan?.

Ne La Tv dei 100 e uno, Piero Chiambretti capitanerà una platea di 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che per la prima volta si troveranno insieme in uno studio televisivo, dando vita a tre puntate di uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l’irrefrenabile e imprevedibile platea.

Gli ospiti dovranno rispondere senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi che porranno domande inconsuete e inaspettate. E a un bambino non si può non rispondere. In modo chiaro, semplice e diretto.

I casting de La Tv dei 100 e uno sono ancora aperti? Purtroppo no: il programma è stato già registrato e le selezioni dei bambini e delle bambine protagonisti si sono tenute nell’autunno scorso dalla Sdl 2005.

Come vedere La Tv dei 100 e uno?

È possibile vedere La Tv dei 100 e uno in streaming su Mediaset Infinity, e sull’app per smart tv, tablet o smartphone.