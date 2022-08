La strada del silenzio, ultima puntata: come finisce?

Il 3 agosto 2022, su Canale 5, va in onda l’ultima puntata de La strada del silenzio, la serie tv greca andata in onda in patria nel 2021 e che la rete ammiraglia Mediaset ha proposto al proprio pubblico durante questa estate.

La serie, ispirata alla leggenda del Pifferaio Magico, racconta del rapimento da parte di un misterioso uomo di alcuni bambini della comunità di Vathi, in Attica, tutti figli di persone benestanti. Indagando, si scoprono alcuni segreti degli abitanti della città, in cui resta coinvolta anche un giornalista da poco tornata a Vathi.

Come finisce La strada del silenzio?

Per l’ultima puntata della serie, Canale 5 manda in onda quattro episodi.

Nell’episodio “Countdown” Michalis riesce ad evitare l’arresto e torna al nascondiglio con l’uomo che ha ordito il rapimento. Decidono di mettere fine immediatamente alla vicenda e contattano la polizia chiedendo un riscatto con una scadenza definitiva. Thalea viene a sapere che Michalis è uno dei rapitori, mentre la polizia ritarda il negoziato nella speranza di identificare gli autori. Athena rivela a Thalea le vere ragioni che l’hanno portata a lasciare Vassilis, e allo stesso tempo tutta la famiglia è scioccata dalle rivelazioni sul caso di corruzione nella comunità di Vathi. L’improvvisa malattia di un bambino complica la situazione al nascondiglio, mentre la polizia arriva a localizzare la loro posizione.

Nell’episodio “Braccato”, le indagini nell’ambito dello scandalo per le attività minerarie illegali portano ad una serie di arresti di persone note e al sospetto di un collegamento con il rapimento dei bambini e con un incidente del passato la cui vittima era uno dei lavoratori della miniera. Vasilis continua con il suo piano di vendetta e per questo incontra Petros. Uno dei bambini si ammala gravemente e Michalis prende l’iniziativa di trasportarlo in ospedale, nonostante il parere contrario di chi ha ideato il rapimento, che osserva le conseguenze di questo gesto in diretta TV.

Nell’episodio “Strade separate”, il rilascio di Alkis restituisce fiducia a tutti, e sebbene sia ancora sotto osservazione in ospedale, il suo stato di salute sembra buono. Manto e Niketas possono finalmente riabbracciarlo dopo quasi un mese, e la polizia ha la possibilità di avere da Alkis preziose informazioni per trovare gli altri bambini rapiti. Nasos non riesce a convincere Michalis a parlare, mentre Vasilis prova a convincere Athena a pagare il riscatto per ottenere la liberazione di Aristea.

Nell’episodio “Caccia all’uomo”, Athena è preoccupata per Petros e, mentre inizia a dubitare della sua decisione di consegnare i soldi a Vassilis, un evento inaspettato scuoterà la famiglia Karouzos. Michalis è vicino a confessare, e nel nascondiglio i rapitori aspettano che l’ideatore del piano ne sancisca la fine. Tra rivelazioni e tragici eventi, la polizia arriva a identificare l’orchestratore. Il suo arresto è vicino, ma non è pronto a arrendersi.

La strada del silenzio, come vederlo?

E’ possibile vedere La strada del silenzio in streaming su Mediaset Play, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.