La Strada del Silenzio, quante puntate sono?

Dopo Spagna, Turchia e Francia, Canale 5 si dà alla Grecia. Da qui proviene, infatti, La Strada del Silenzio, nuova serie tv thriller che la rete ammiraglia Mediaset manda in onda a partire da mercoledì 13 luglio 2022. La serie parte dall’ispirazione del “Pifferaio magico”, per raccontare una storia di misteri dentro un’apparentemente tranquilla cittadina.

Ma da quante puntate è composto La Strada del Silenzio? In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono tredici, ciascuno di una durata di circa cinquanta minuti. Canale 5 ha deciso di mandarne in onda tre per volta, ogni mercoledì sera, per quattro settimane, fatta eccezione per l’ultimo appuntamento, quando andranno in onda quattro episodi. Il finale di serie, quindi, andrà in onda il 3 agosto.

La trama de La Strada del Silenzio

A Vathi, in Attica, scompare misteriosamente uno scuolabus con a bordo nove studenti delle elementari, tutti appartenenti a delle famiglie benestanti ed importanti della cittadina. Tra loro, Aristea, figlia di Athena (Anthi Efstratiadou) e Vasilis (Christos Loulis), ed Alkis, figlio del sindaco Niketas Gekas (Giannos Perlegas) e di Manto (Vicky Papadopoulou). Oltre ai bambini, spariscono anche l’autista dell’autobus ed un assistente a bordo.

L’episodio avviene mentre in città sta tornando, da Salonicco, Thaleia (Penelope Tsilika), una giornalista nonché sorella di Athena che diventa la prima persona che parla con i rapitori. La giovane rimane così coinvolta nelle indagini, guidate da Nasos Economidis (Dimitris Lalos).

Nel cercare di scoprire chi abbia rapito i bambini, si scoprono segreti e passioni degli abitanti della cittadina, che dovranno affrontare i loro demoni e percorrere una strada silenziosa per poter espiare le loro colpe e trovare la redenzione.