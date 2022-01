La Sposa, ultima puntata: come finisce?

Il 30 gennaio 2022, su Raiuno, va in onda l’ultima puntata de La Sposa, la fiction con protagonista Serena Rossi nei panni di una giovane donna calabrese costretta ad accettare un matrimonio per procura per garantire un futuro alla sua famiglia. Si trasferisce così al Nord dove, tra fatica e sofferenza, riesce a far valere i propri diritti ed ad innamorarsi.

Ma come finisce La Sposa? La fiction si chiude con la terza puntata, che dovrebbe servire da conclusione definitiva della miniserie. Il finale vede nuovi colpi scena e sfide per la protagonista, che dovrà lottare per se stessa e non solo.

La Sposa, l’ultima puntata

Nell’ultima puntata, Maria ed Italo (Giorgio Marchesi) cercano di ritrovare un po’ di serenità dopo gli ultimi eventi accaduti. Ma quando Paolino (Antonio Nicolai) entra nella stalla incuriosito da una sagoma, scoppia un incendio che distrugge il casale.

Italo entra nell’edificio in fiamme per salvare il figlio, ma muore. Maria si ritrova così da sola ed incinta. La gravidanza si complica, tanto da essere costretta ad un ricovero. Paolino viene inizialmente affidato a Nunzia (Antonella Prisco), ma quando esce dall’ospedale dopo aver partorito la piccola Vittoria, figlia sua e di Italo, scopre che il bambino è finito in un istituto per volere di Antonio (Mario Sgueglia).

A Maria non resta altro che combattere per riottenere la custodia del bambino. Non solo: la protagonista decide anche di seguire il sogno di Italo e Vittorio (Maurizio Donadoni), ovvero di non lasciare le loro terre all’incuria, ma continuare a coltivarle. Fonda così la prima cooperativa gestita da donne.