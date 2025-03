Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 23 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film La sostituta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La sostituta – Trama

“La sostituta” è un film drammatico del 2021, diretto da Aurélia Georges. Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, il film è ispirato al romanzo The New Magdalen di Wilkie Collins e intreccia temi di identità, inganno e riscatto sociale in un contesto storico intenso.

La storia segue Nélie Laborde, una giovane donna di umili origini interpretata da Lyna Khoudri. Nel settembre del 1914, per sfuggire alla miseria, Nélie si arruola come infermiera volontaria sul fronte. Un giorno, assiste alla morte di Rose Juillet, una ragazza benestante, e coglie l’opportunità di assumerne l’identità. Con il nome di Rose, Nélie si presenta a casa di Madame de Lengwil (Sabine Azéma), una ricca vedova che la accoglie come lettrice personale.

Quello che inizia come un semplice inganno per sopravvivere si trasforma in una nuova vita: Nélie trova stabilità e un legame affettuoso con Madame de Lengwil. Tuttavia, la situazione si complica quando la vera Rose, che si scopre essere ancora viva, riappare, minacciando di svelare la verità e distruggere tutto ciò che Nélie ha costruito.

La sostituta – Cast

Lyna Khoudri interpreta Nélie Laborde, la protagonista che assume l’identità di Rose. L’attrice algerina, nota per il suo ruolo in The French Dispatch di Wes Anderson, offre una performance intensa e sfaccettata.

Sabine Azéma è Madame de Lengwil, la facoltosa vedova che accoglie Nélie. Attrice francese di grande esperienza, porta al personaggio una miscela di forza e vulnerabilità.

Maud Wyler interpreta Rose Juillet, la vera identità che Nélie usurpa, aggiungendo tensione alla narrazione con il suo ritorno inaspettato.

Laurent Poitrenaux è presente nel cast in un ruolo di supporto, contribuendo alla dinamica della storia.

Altri attori includono Didier Brice e Lise Lamétrie,.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram