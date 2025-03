Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 11 marzo 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film La Sirenetta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La Sirenetta – Trama

Il remake live-action uscito nel 2023 segue una trama simile all’originale animato, con alcune variazioni. Ariel (Halle Bailey), figlia di Re Tritone (Javier Bardem), è affascinata dal mondo umano e salva il principe Eric (Jonah Hauer-King) da una tempesta. Innamorata di lui, accetta il patto della strega Ursula (Melissa McCarthy): rinunciare alla sua voce per diventare umana.

Ha tre giorni per far sì che Eric si innamori di lei, altrimenti tornerà sirena e sarà schiava di Ursula. Supportata da Sebastian (Daveed Diggs), Flounder (Jacob Tremblay) e Scuttle (Awkwafina), Ariel affronta sfide per realizzare il suo sogno. Il film approfondisce i personaggi di Eric e Tritone e aggiunge nuove canzoni, mantenendo però lo spirito della storia originale.

La Sirenetta – Cast

Ariel: Halle Bailey (attrice e cantante), Yana C e Sara Labidi (voci italiane per canto e dialoghi)

Principe Eric: Jonah Hauer-King

Ursula: Melissa McCarthy, Simona Patitucci (voce italiana, come nel 1989)

Re Tritone: Javier Bardem

Sebastian: Daveed Diggs (voce originale), Mahmood (voce italiana)

Flounder: Jacob Tremblay (voce originale)

Scuttle: Awkwafina (voce originale)

Regina Selina (madre di Eric): Noma Dumezweni

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram