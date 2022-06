La signora di Purity Falls, film-tv su Raidue: trama, finale e cast

Mercoledì 29 giugno 2022, alle 22:10 su Raidue, va in onda il film-tv La signora di Purity Falls, noto con il titolo originale di “Purity Falls” o “The Madam of Purity Falls”, trasmesso da Lifetime nel 2019. Il film-tv, già andato in onda il 3 giugno 2020 sempre su Raidue, racconta di una cittadina dove si svolge un’insolita attività, gestita da una donna.

La trama de La signora di Purity Falls



Dopo la morte del marito, Nicole (Kristanna Loken) si trasferisce con i figli Jason (Trevor Stines) e Justine (Sloane Avery) a Purity Falls. Qui scopre di avere come vicina di casa Courtney (Olivia d’Abo), anche lei vedova. La donna propone subito a Jason di lavorare per lei come paesaggista.

Il ragazzo, spinto dal nuovo amico Daniel (Andrew Matthew Welch), accetta, ma dopo aver fatto l’amore con Courtney scopre che la donna gestisce in realtà un giro di escort e lo invita a farvi parte. Jason all’inizio rifiuta, ma rendendosi conto che sua madre ha bisogno di un aiuto economico, alla fine accetta.

La sua prima cliente è Karen (Beth Broderick), con cui però si ritrova a doversi nascondere nell’armadio per l’arrivo improvviso del marito di lei. Intanto, il giovane Chad (Jonathan Bouvier), viene ucciso in circostanze misteriose.

Nicole inizia a capire che in città c’è qualcosa di strano quando partecipa ad una festa organizzata da Courtney, in cui tutti i camerieri sono giovani ragazzi. Alla festa, Karen minaccia la padrona di casa di rivelare a tutti la sua attività se non le darà centomila dollari: la donna deve divorziare dal marito, dopo che lui ha scoperto di essere stato tradito.

Jason, intanto, non riesce a digerire il suo lavoro e medita di lasciarlo, ma Benjamin (Kendall Ryan Sanders), che lavora per Courtney, lo intima di non farlo. Aiutato da Daniel, il ragazzo cerca però il libro con i nomi dei ragazzi del giro di Courtney per consegnarlo alla Polizia, ma viene scoperto dal sindaco di Purity Falls, anche lui un cliente della donna. Jason viene così fermato, legato e portato nel garage da Courtney.

La signora di Purity Falls, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Nicole e Justine scoprono degli omicidi e capiscono che Courtney è coinvolta. Nicole si reca a casa sua e trova Jason in garage. Si nasconde ed al momento giusto aggredisce Courtney pugnalandola al collo con un cacciavite.

Lei e Jason scappano, ma sono inseguiti da Courtney, che sta per ucciderli. Interviene però Nicole, che ha recuperato il fucile che apparteneva al padre e spara alla donna. Sei mesi dopo, i tre sono finalmente sereni e danno una festa.

La signora di Purity Falls, il cast

Kristanna Loken: Nicole

Trevor Stines: Jason

Sloane Avery: Justine

Olivia d’Abo: Courtney

Andrew Matthew Welch: Daniel

Beth Broderick: Beth

Jonathan Bouvier: Chad

Kendall Ryan Sanders: Benjamin

Robert Pralgo: Mr. Wiley

La signora di Purity Falls, come vederlo?

E’ possibile vedere La signora di Purity Falls durante la messa in onda su Raidue oppure in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.