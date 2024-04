La signora delle rose, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, martedì 9 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film La signora delle rose. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La signora delle rose – Trama

Eve (Catherine Frot) è una donna sulla sessantina che gestisce con passione un vivaio di rose. Quando scopre che l’azienda è sull’orlo del fallimento, decide di mettere in atto un piano per salvarla. Assume tre ragazzi inaffidabili come stagisti e, con il loro aiuto, inizia a coltivare una varietà di rosa rara e preziosa.

La signora delle rose – Cast

Catherine Frot: Eve

Fatsah Bouyahmed: Samir

Olivia Côte: Véra

Marie Petiot: Nadège

Vincent Dedienne: Lamarzelle

Melan Omerta: Fred

Serpentine Teyssier: La mère de Fred

Pasquale D’Inca: M. Papandréou