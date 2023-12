La seconda chance, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 29 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film La seconda chance – commedia italiana con Max Giusti. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La seconda chance – Trama

Il film La seconda chance, diretto da Umberto Carteni e uscito nelle sale cinematografiche italiane il 23 marzo 2023, è una commedia che racconta la storia di una famiglia italiana alle prese con l’adolescenza dei figli gemelli.

Max e Anna sono sposati da venticinque anni e hanno due figli gemelli, Tina e Nico. I due ragazzi, sebbene siano identici fisicamente, sono caratterialmente agli antipodi: Tina è ribelle e poco studiosa, mentre Nico è pacato, solitario e ha il chiodo fisso per i videogiochi.

Tra genitori e figli è in atto una guerra costante, che raggiunge l’apice il giorno del diciottesimo compleanno dei gemelli, quando la festa a casa, che era stata loro concessa, degenera. L’evento provoca una crisi profonda nella famiglia Mancini, che rischia di scoppiare. Max e Anna, infatti, si rendono conto di non conoscere più i propri figli e di aver perso il loro rapporto con loro.

Per cercare di salvare la propria famiglia, i due genitori decidono di intraprendere un viaggio in montagna, insieme ai gemelli. Durante il viaggio, Max e Anna dovranno affrontare i propri errori e imparare a comunicare con i propri figli in modo nuovo.

La seconda chance – Cast

Il cast principale include:

Max Giusti nel ruolo di Max Mancini

Gabriella Pession nel ruolo di Anna Mancini

Fabio Bizzarro nel ruolo di Nico Mancini

Vittoria Gallione nel ruolo di Tina Mancini

Maurizio Mattioli nel ruolo di Nonno Fausto