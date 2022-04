La scogliera dei misteri, quante puntate sono?

Una nuova miniserie francese fa il suo debutto su Raiuno: La scogliera dei misteri (titolo originale “Jugée coupable”, ovvero “Giudicato colpevole”) è una storia ricca di mistero e colpi di scena che punta a conquistare il pubblico della prima rete Rai.

Ma da quante puntate è composto La scogliera dei misteri? In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Raiuno li manda in onda due per volta, per tre settimane. Il finale della miniserie, quindi, andrà in onda il 26 aprile.

La scogliera dei misteri, la trama

Lola Bremont (Garance Thénault) è una 26enne che vive a Bordeaux. A crescerla è stato lo zio Jean Michel (Nicky Marbot), dopo la morte della madre Julia. Laureata in gestione alberghiera, si reca in Bretagna dopo aver ricevuto un sms per un colloquio di lavoro presso l’hotel des Roches Blanches.

Ma la direttrice dell’albergo Ines (Élodie Frenck) nega di averle scritto, così come suo marito Nicolas (Xavier Lemaître). Uscita dall’albergo, però, Lola riceve un altro sms che la invita ad andare a leggere l’edizione quotidiana del giornale locale, che rievoca un omicidio avvenuto 25 anni prima. La vittima, Manon Jouve, è identica a lei.

Lola scopre così che Manon è la sua vera madre, e di essere stata adottata da quella che credeva essere la sua vera famiglia. Dopo aver trovato Rémi, ex fidanzato di Manon ed ai tempi accusato del suo omicidio, moribondo, Lola cerca di indagare per scoprire la verità su sua madre e su chi l’abbia uccisa.