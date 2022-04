La scogliera dei misteri, il cast

Per portare in tv un thriller ricco di colpi di scena, La scogliera dei misteri, la nuova miniserie francese in onda su Raiuno a partire da martedì 12 aprile 2022, si è affidata ad un cast di attori ed attrici capitanato da Garance Thénault, attrice a cui è andato il ruolo della protagonista.

Lola è una 26enne che giunge in Bretagna per un colloquio di lavoro in un hotel, che però si rivela inesistente: scopre così che qualcuno l’ha attirata lì con l’intenzione di farle scoprire la verità sul suo passato e sulla sua famiglia. Scopriamo insieme, quindi, il cast de La scogliera dei misteri.

Garance Thénault è Lola Brémont, 26enne laureata in gestione alberghiera che finisce in Bretagna per indagare sulla sua famiglia e sull’omicidio avvenuto 25 anni prima di Manon Jouve, donna che le somiglia incredibilmente.

Nicky Marbot è Jean-Michel Brémont, zio di Lola, che l’ha cresciuta dopo la scomparsa della madre Julia.

Élodie Frenck è Inès Leroux, direttrice dell’albergo in cui Lola crede di dover sostenere un colloquio e figlia di Georges Battaglia (Jérôme Anger), proprietario dell’albergo.

Xavier Lemaître è Nicolas Leroux, marito di Inés e direttore dell’albergo.

Alexis Loret è Éric Battaglia, fratello di Inés ed avvocato.

Pierre-Yves Bon è Clément Neuville, Capitano dela Gendarmeria

Manuel Gélin è Pierre Neuville, Capitano della Gendarmeria nel 1995, che indagò sull’omicidio di Manon, e padre di Clément.

Vincent Winterhalter è il tenente Michel Jourdan.

Aurélie Vaneck è Gaëlle Jourdan, proprietaria del Café du Port e figlia di Michel.

Stéphane Grossi è Rémi Pèrec, ex fidanzato di Manon, ai tempi accusato del suo omicidio.

Farouk Bermouga è Bertrand Lafont, giornalista.