La scelta di Maria, il cast

Per un caso del destino, i tre attori principali del cast de La scelta di Maria, il film-tv dedicato alla storia del Milite Ignoto in onda su Raiuno giovedì 4 novembre 2021 (nel centenario della sua tumulazione), provengono dal mondo de Il Commissario Montalbano.

Cesare Bocci e Sonia Bergamasco hanno infatti interpretato rispettivamente Mimì Augello e Livia, mentre Alessio Vassallo è stato la versione del passato di Mimì nel prequel Il giovane Montalbano. Sono loro tre a dare vita a questo toccante racconto, che ci svela come sia stato scelto il Milite Ignoto e la donna a cui è andato questo compito, ovvero Maria Bergamas. Un’idea, questa, che è nata dallo stesso Bocci, che ne ha curato anche il soggetto con Marco Videtta e Francesco Micciché, quest’ultimo anche alla regia. Ma scopriamo insieme il cast de La scelta di Maria.

Sonia Bergamasco è Maria Bergamas, figlia di Antonio, soldato che non ha fatto più ritorno a casa dopo la Prima Guerra Mondiale, e che viene scelta come “madre d’Italia”;

Cesare Bocci è l’Onorevole Luigi Gasparotto, Ministro della Guerra che istituisce le due commissioni, una per trovare undici salme (tanti quanti sono stati i campi di battaglia più cruenti) di soldati non identificabili ed una per scegliere la donna che dovrà indicare quella che andrà all’Altare della Patria;

Alessio Vassallo è il Tenente Augusto Tognasso, reduce pluridecorato, rimasto ferito in guerra, che torna nei luoghi in cui ha combattuto per trovare le salme, riportando alla luce dei traumi che lo fanno soffrire:

Alessia Franchin è la Contessa Anna Visentini Feruglio, una delle donne candidate al ruolo di “madre d’Italia”, che instaura un’amicizia con Maria;

Valentina Munafò è Anna Bergamas, figlia di Maria, in attesa di un figlio;

Carla Manzon è Mercedes Iori, una delle donne candidate al ruolo di “madre d’Italia”;

Marco Maria Casazza è il Generale Giuseppe Paolini, uno dei componenti della commissione con lo scopo di individuare le undici salme;

Massimo Sangermano è il Generale Sanna;

Federico Pieri è Don Nani.