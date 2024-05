La ruota della fortuna torna su Canale 5: regolamento, valletta e casting

Seguici su Whatsapp - Telegram

Quindici anni dopo l’ultima puntata (era la versione condotta da Enrico Papi) torna in tv La Ruota della Fortuna, in una fascia che è anch’esso un ritorno alle origini, ovvero nel preserale di Canale 5: da oggi, lunedì 6 maggio 2024, alle 18:45 andrà in onda la nuova edizione condotta da Gerry Scotti.

L’intento è quello di omoggiare lo storico conduttore di questo quiz che proviene dagli Stati Uniti (dove va ancora in onda), ovvero Mike Bongiorno, di cui il prossimo 26 maggio si celebrano i 100 anni dalla nascita. Ma anche quello di testare la contemporaneità del format nella televisione italiana e capire se La ruota della fortuna potrebbe diventare un’alternativa nella prossima stagione a Caduta Libera e ad Avanti un altro.

Come funziona La ruota della fortuna?

Se appartenete alle nuove generazioni, è necessario un ripasso sul funzionamento del gioco: i concorrenti in studio devono indovinare nei cinque round previsti una frase su un tabellone partendo da un titolo-indizio. Girando la ruota possono accumulare denaro a seconda della quantità delle consonanti da loro scelte all’interno della frase e dell’importo contenuto nello spicchi su cui si è fermata la loro freccia.

Per agevolare la soluzione della frase, possono anche comprare una vocale, che però fa diminuire il loro montepremi. Alcuni spicchi della ruota sono contrassegnati da un premio in denaro, altri da premi jolly e altri ancora da penalità, come la “Bancarotta”, e il “Passa”.

In questa edizione ci sono però delle novità: nel terzo e quarto round ci sono anche degli spicchi “speciali”, come quello del “mistero” e quello “express”. Previsti anche cinque round veloci, durante cui i concorrenti possono prenotarsi tramite pulsante, senza girare la ruota, e man mano che appaiono le lettere sul tabellone, provando a dare la soluzione. I round veloci sono a tema: la frase da indovinare riguarda una materia specifica, come la Storia, le città italiane, e altri temi simili.

Al termine di tutti i round il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accede alla ruota finale. Il campione, dopo aver girato una ruota più piccola e selezionato una busta contenente un premio, deve indovinare una frase in quindici, dopo che gli sono state fornite alcune lettere e dopo averne selezionate tre a sua scelta: se riesce ad indovinare la frase misteriosa può aggiudicarsi la somma indicata nella busta, oppure il super premio: un’automobile.

Chi è la valletta della Ruota della fortuna?

Anche in questa edizione c’è una “valletta” (termine ormai giustamente abbandonato dalla tv italiana), a cui va il compito di girare le caselle del tabellone. In passato questo ruolo è stato ricoperto da Paola Barale ed Antonella Elia; questa volta tocca a Samira Lui, giovane friulana che in passato è stata una delle Professoresse de L’Eredità, ha partecipato a Tale e Quale Show ed è stata nel cast del Grande Fratello.

La ruota della fortuna, casting

Le puntate sono già state registrate, ma Endemol Shine Italy, che produce il programma, ha lasciata aperta la pagina per la selezione dei concorrenti. A questo link è possibile quindi indicare il proprio nome e candidarsi.