La ruota della fortuna il 25 dicembre su Canale 5: orari di Natale

Sorpresa di Natale per i tanti appassionati di un programma storico che sta andando oltre ogni previsione negli ascolti. La Ruota della Fortuna, andrà infatti in onda in una fascia oraria decisamente anomala su Canale 5: nel giorno di Natale, giovedì 25 dicembre 2025.

La battaglia degli ascolti con la Rai durante le feste si fa serrata, e allora Gerry Scotti farà gli straordinari e si schiererà direttamente contro il programma di punta della tv nazionale: Stasera a Torino con Alberto Angela.

L’orario è decisamente strategico. Il programma partirà già nel preserale, alle ore 20.00, per concludersi alle 22,10 e lasciare spazio al tradizionale Concerto di Natale dal Vaticano. Ecco come funziona.