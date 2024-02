La Rosa dell’Istria, il cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

C’è il nome di Andrea Pennacchi, tra quelli del cast de La Rosa dell’Istria, il film-tv in onda lunedì 5 febbraio 2024, alle 21:30, su Raiuno. L’attore in questi anni ha lavorato in numerose fiction: da Purché finisca bene a Petra, fino a Tutto chiede salvezza. Senza dimenticare, però, la sua partecipazione come “Pojana” in Propaganda Live.

L’attore è affiancato da Gracjela Kicaj, giovane attrice alla sua prima esperienza televisiva. Inoltre, ritroviamo Costantino Seghi (Eppure cadiamo felici), Eugenio Franceschini (La strada di casa) e Fausto Maria Sciarappa (L’alligatore). Scopriamo insieme, quindi, il cast de La Rosa dell’Istria.

Gracjela Kicaj è Maddalena Braico

18 anni, è una giovane istriana, bella e solare, con la passione per la pittura, che dovrà purtroppo abbandonare a causa della guerra. Sradicata dalla sua terra, l’Istria, profuga nella sua stessa patria, Maddalena non intende però rinunciare al sogno di dipingere e, determinata a realizzarlo, è disposta a tutto, anche a entrare in conflitto con l’amatissimo padre Antonio (Andrea Pennacchi), che non approva la sua vocazione. Per Maddalena, tuttavia, l’arte è l’unico baluardo per difendersi dalla tragedia che l’ha colpita e per andare oltre, trovando finalmente il suo posto nel mondo.

Andrea Pennacchi è Antonio Braico

50 anni, è un padre affettuoso, ma anche autorevole. Quando i tragici eventi della storia distruggono ogni sua certezza, mettendo a rischio l’incolumità della sua famiglia, fa di tutto per metterla al sicuro e non farle mancare nulla, accettando anche i lavori più umili e lontani dalla sua formazione di medico. Per un uomo che ha sperimentato le difficoltà della vita come lui, il conflitto con sua figlia “artista” è inevitabile. Nonostante ciò, grazie all’affetto profondo che lo lega a Maddalena, Antonio riuscirà a guardare al futuro con occhi carichi di speranza.

Eugenio Franceschini è Leo

25 anni, è un ragazzo apparentemente senza passato. Bello e appassionato, ma sempre sul chi vive, perché di. origine ebraica, conduce una vita bohémienne a Cividale. Spirito libero e abile pittore, insegna a Maddalena che un artista deve assecondare il suo talento a ogni costo, anche sfidando le bombe. Sogna di vivere della sua arte insieme a Maddalena, mettendo finalmente radici.

Costantino Seghi è Niccolò Braico

20 anni, è il fratello maggiore di Maddalena. Ragazzo intelligente, ama la scrittura e la poesia, ma è pronto a rinunciare alla sua passione per seguire le orme del padre e diventare un medico come lui. Più degli altri, Niccolò sperimenterà l’orrore e la tragedia della guerra.

Clotilde Sabatino è Bina Braico

45 anni, è la moglie di Antonio e la mamma di Maddalena, Niccolò e Saulo. Donna buona ed energica, Bina aiuterà suo marito a tenere unita la famiglia nei momenti più drammatici. Ha un carattere forte ma, al contrario di Antonio, sostiene il talento di Maddalena. Ed è proprio con la complicità di Bina che la ragazza troverà un posto dove dipingere di nascosto, senza che Antonio sappia nulla.

Altri personaggi

Fausto Maria Sciarappa è Giorgio: fratello di Antonio, da cui si trasferisce con la famiglia.

Elisabetta De Palo è nonna Mimma;

Settimo Palazzo è Miran;

Federico Scridel è Gigi Ferri;

Diego Carli è Romano;

Maurizio Zacchigna è Renzo Giacca;

Lorenzo Acquaviva è don Ugo;

Ettore Belmondo è Sergio Visentin;

Antonio Buonanno è il Maresciallo Capuozzo;

Klarissa Vadenja è Ada;

Gabriel Zama è Elmo;

Fabio Di Lenardo è Saulo Braico a 9 anni;

Alessandro Kley è Saulo Braico a 11 anni;

Valentina Fiammetta Milan è Italia;

Roberta Colacino è la Professoressa Russolo;

Fiamma Visintin è Lucia;

Claudio Mezzelani è Zapelli;

Paolo Fagiolo è il capostazione;

Diego Facciotti è l’uomo del campo esuli;

Alen Kermac è il capo partigiani titino;

Antonio Veneziano è un carabiniere;

Sandro Pivotti è un tenente dei carabineri.