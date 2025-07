Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 8 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film La rivolta delle ex. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La rivolta delle ex – Trama

La rivolta delle ex (Ghosts of Girlfriends Past) è una commedia romantica con elementi fantastici del 2009, diretta da Mark Waters. Ispirata liberamente al Canto di Natale di Charles Dickens, la pellicola mescola humor, sentimentalismo e un tocco soprannaturale.

Connor Mead (Matthew McConaughey), un celebre fotografo di moda e incallito donnaiolo, vive per la libertà, il divertimento e le conquiste amorose senza impegno. Al matrimonio del fratello Paul (Breckin Meyer) nella tenuta del defunto zio Wayne (Michael Douglas), Connor rivede Jenny Perotti (Jennifer Garner), sua amica d’infanzia e vecchia fiamma. Deciso a sabotare le nozze, Connor riceve la visita del fantasma dello zio, che lo avverte dell’arrivo di tre spiriti: le ex fidanzate del passato, presente e futuro. Questi lo guidano attraverso un viaggio nel tempo, mostrandogli gli errori delle sue relazioni, dall’infanzia con Jenny fino a un possibile futuro solitario. Tra momenti comici e rivelazioni, Connor deve affrontare il suo cinismo e capire se può riconquistare l’amore vero.

La rivolta delle ex – Cast

Matthew McConaughey – Connor Mead, il protagonista, playboy carismatico ma superficiale.

Jennifer Garner – Jenny Perotti, l’ex fiamma di Connor, dolce ma decisa.

Michael Douglas – Zio Wayne, mentore di Connor, donnaiolo impenitente anche da fantasma.

Breckin Meyer – Paul Mead, il fratello romantico di Connor.

Lacey Chabert – Sandra, la promessa sposa di Paul.

Emma Stone – Allison Vandermeersh, il primo amore adolescenziale di Connor.

Anne Archer – Vonda Volkom, madre della sposa.

Robert Forster – Sergente Volkom, padre della sposa.

