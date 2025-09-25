Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La ricetta della felicità è una miniserie in onda su Rai1 da giovedì 25 settembre. La regia è di Giacomo Campiotti, con sceneggiatura di Anna Mittone. Viene raccontata la storia di Marta Rampini (Cristiana Capotondi), una donna milanese che apparentemente ha tutto: una famiglia solida con il marito Enrico (Flavio Parenti), broker finanziario di successo, e la figlia adolescente Greta (Nicky Passarella). La sua vita perfetta crolla quando Enrico scompare improvvisamente, ricercato per riciclaggio di denaro. Insieme alla figlia e alla suocera Rosa, Marta decide di indagare e parte per Marina di Romagna, una località balneare immaginaria ispirata alla Riviera Romagnola.

Qui incontra Susanna (Lucia Mascino), proprietaria di una piadineria caotica e accogliente, una donna apparentemente ruvida ma dal cuore tenero, che ha cresciuto da sola la figlia. Tra le due nasce un’amicizia intensa e inaspettata, fatta di complicità, ironia e scoperte dolorose, che porta Marta a una rinascita personale.

Cast

Cristiana Capotondi è Marta Rampini

Lucia Mascino è Susanna

Flavio Parenti è Enrico

Nicky Passarella è Greta

Valeria Fabrizi è Rosa (suocera di Marta)

Andrea Roncato è il Papà di Susanna

Orietta Berti – Partecipazione speciale (se stessa)

Dove è stato girato

Le riprese si sono svolte principalmente lungo la Riviera Romagnola, in location pittoresche che catturano l’essenza autentica della regione: Rimini, Riccione, Cervia, Cesenatico e Ravenna. Queste ambientazioni, con spiagge, borghi e balere, rappresentano il luogo immaginario di Marina di Romagna.

Quante puntate

La miniserie è composta da quattro puntate, ognuna formata da due episodi, in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal 25 settembre 2025 (le prime due il giorno del debutto). Le puntate sono disponibili anche in streaming su RaiPlay.

