La regola delle tre mogli su Raidue: trama, cast finale e streaming

Sabato 23 luglio 2022, alle 21:20, su Raidue va in onda il film-tv La regola delle tre mogli, thriller andato in onda su Lifetime nel 2019 con il titolo “All my husband’s wives”, ma noto anche con il titolo “Rule of 3”. Il film-tv è la storia di una donna che scopre della tripla vita del marito.

La regola delle tre mogli, trama

La protagonista è Allison Whitford (Erin Karpluk), rimasta vedova dopo che il marito Dominick (Trevor Hayes) è stato investito da un’auto. Mentre la Polizia indaga convinta che sia stato un omicidio e che la donna possa essere coinvolta, Allison scopre che il marito le ha sempre mentito.

Dominick aveva infatti altre due mogli, Marla Mitchell (Kate Corbett) e Cheryl Volberg (Kelly Rutherford). Se la prima ritiene, come Allison, che non sia il caso di rendere la notizia del tradimento dell’uomo pubblica, Cheryl diventa la più scomoda, tanto da sostenere di essere lei la vera moglie di Dominick.

Allison, intanto, scopre una cassetta di sicurezza del marito, contenente i passaporti delle donne, 30mila dollari e le coordinate di un conto in banca in Svizzera con 4 milioni di dollari. Anche in questo caso, Cheryl crea qualche problema: vuole quei soldi tutti per sé e non è d’accordo con la proposta delle altre due donne di dividerli in parti uguali. Marla, intanto, rivela di essere incinta del figlio di Dominick e si scopre che Allison in passato era stata protagonista di alcuni episodi di violenza con il suo ex Graham (Brett Donahue).

La situazione degenera quando Allison e Marla registrano un video di nascosto in cui Cheryl sta avendo un rapporto con un uomo, per minacciarla di rendere pubblico il suo tradimento se non accetterà di dividere i soldi. Mentre la Polizia indaga su tutte e tre, una sera Allison si ritrova in salotto con Marla che punta una pistola sia a lei che a Cheryl.

La regola delle tre moglie, come finisce?

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

Marla vuole sapere la verità sulla morte di Dominick. Allison, per farla stare calma, confessa di avere ucciso lei l’uomo, ma subito dopo arriva la telefonata del detective Gabriel Strickland (Joris Jarsky), che comunica alla donna di aver trovato il colpevole.

Il detective mostra alle donne le immagini di un’altra donna, con i capelli rossi, che preleva dei soldi dal conto svizzero di Dominick: è la stessa donna che lo ha investito. Sia Allison che Marla e Cheryl sono scagionate. Le tre possono riprendere le loro vite, con Marla che, dopo aver ammesso di aver mentito sulla gravidanza, decide di entrare in un istituto di cura mentale.

Allison, invece, viene raggiunta da Gabby (Ksenia Thurgood), l’attuale fidanzata di Graham. La donna le consegna una valigetta con dentro i soldi che la donna con i capelli rossi che ha investito Dominick aveva prelevato. Quella donna era Allison.

La regola delle tre mogli, cast

Erin Karpluk: Allison Whitford

Trevor Hayes: Dominick Whitford

Kate Corbett: Marla Mitchell

Kelly Rutherford: Cheryl Volberg

Brett Donahue: Graham

Joris Jarsky: Gabriel Strickland

Ksenia Thurgood: Gabby

Simon Alain: fidanzato di Cheryl

La regola delle tre mogli, dove vederlo?

E’ possibile vedere La regola delle tre mogli in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.