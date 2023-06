La ragazza e l’ufficiale, quante puntate sono?

Amanti delle serie tv turche, gioite: Canale 5 ha ciò che fa per voi. Da venerdì 9 giugno 2023, infatti, va in onda La ragazza e l’ufficiale, la nuova serie tv (in realtà risale a nove anni fa) con cui la rete ammiraglia Mediaset vuole tenere compagnia al proprio pubblico.

Ma da quante puntate è composto La ragazza è l’ufficiale? Nella versione originale, gli episodi sono in tutto 21, ciascuno della durata di 100 minuti. Canale 5 (come spesso accade con le serie turche), però, spezzetterà gli episodi, creandone due da cinquanta minuti per ogni episodio da cento. Quindi, in Italia gli episodi in tutto sono 42, ciascuno da cinquanta minuti.

La rete dovrebbe mandarne in onda tre a settimana, per un totale di quattordici prime serate. Non è noto se la serie andrà in onda interamente questa estate o si fermerà prima dell’autunno o se saranno proposti più di un appuntamento a settimana.

La ragazza e l’ufficiale, la trama

Kurt Seyit (Kıvanç Tatlıtuğ) è il figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, diventato uno dei migliori ufficiali dello Zar, come il padre. Non solo: Kurt Seyit, quando sarà il momento, sposerà una ragazza turca, seguendo i desideri della famiglia.

Şura Verjenskaya (Farah Zeynep Abdullah), invece, è la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. La ragazza è infelice perché suo padre ha una malattia terminale e viene portato con la figlia maggiore, Valentina (Seda Güven), a Pietrogrado (l’attuale San Pietroburgo) per le cure.

Qui diventano ospiti del vecchio compagno di Kurt Seyit, Petro Borinsky (Birkan Sokullu), e della sua famiglia. Petro, che ha lasciato la professione a causa di un errore durante la guerra, presenta Sura a Kurt Seyit ad una festa: tra i due è amore a prima vista, sebbene anche Petro provi qualcosa per Sura.

Kurt Seyit e Sura finiscono per sposarsi nonostante il parere contrario delle famiglie, ma la Guerra di Crimea li allontana. Quando Kurt Seyit viene ferito e torna a Pietrogrado, dove nel frattempo è scoppiata la rivoluzione. Essendo soldato dell’esercito zarista, né lui né Sura sono al sicuro nella Russia bolscevica, per cui -contro il volere delle rispettive famiglie- i due fuggono intraprendendo un pericoloso viaggio attraverso lande desolate e ghiacciate. L’intenzione della coppia è cercare rifugio a Istanbul, dove si consumano gli ultimi giorni dell’Impero Ottomano.