Questa sera, mercoledì 17 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film La ragazza del mare. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

La ragazza del mare – Trama

“La ragazza del mare” (titolo originale: “Young Woman and the Sea”) è un film biografico del 2024 diretto da Joachim Rønning, basato sulla vera storia di Gertrude “Trudy” Ederle, la prima donna a traversare a nuoto la Manica inglese nel 1926.

La trama segue la vita di Trudy, una giovane immigrata tedesca cresciuta a New York all’inizio del XX secolo. Da bambina debilitata dal morbillo e quasi sorda, Trudy scopre la passione per il nuoto nelle acque dell’Hudson River, nonostante l’opposizione della famiglia e della società patriarcale dell’epoca. Con il supporto della sorella Meg e dell’allenatore Jabez Wolffe, Trudy vince medaglie olimpiche nel 1924 e si lancia nella sfida epica della traversata della Manica, affrontando correnti, freddo e scetticismo generale.

La ragazza del mare – Cast

Daisy Ridley nel ruolo protagonista di Trudy Ederle. Ecco i principali attori e i loro personaggi:Daisy Ridley: Gertrude “Trudy” Ederle, la nuotatrice tenace e pioniera.

Tilda Cobham-Hervey: Margaret “Meg” Ederle, sorella maggiore e sostenitrice di Trudy.

Stephen Graham: Jabez Wolffe, l’allenatore iniziale di Trudy.

Kim Bodnia: Henry Ederle, padre di Trudy, macellaio immigrato.

Jeanette Hain: Gertrude Ederle Sr., madre di Trudy.

Christopher Eccleston: Bill Burgess, allenatore finale che aiuta Trudy nella traversata.

Glenn Fleshler: James “Jimmy” Ederle, fratello di Trudy.

Sian Clifford: Charlotte “Ederle” (personaggio di supporto nella famiglia).

Olive Elise Abercrombie: Trudy da bambina.

