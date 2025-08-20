Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

La ragazza alla pari (The Au Pair) è una miniserie thriller psicologica britannica trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 il 20 e 21 agosto 2025. Quante puntate sono? La miniserie è composta da 4 episodi, trasmessi su Canale 5 in due prime serate: mercoledì 20 agosto 2025: episodi 1 e 2. Giovedì 21 agosto 2025: episodi 3 e 4, in prima serata.

Trama La ragazza alla pari

Ambientata nelle suggestive Cotswolds, la storia ruota attorno a Zoe Dalton (Sally Bretton), una donna che sembra avere una vita perfetta: un marito di successo, Chris (Kenny Doughty), due figliastri, Amber (Margot Pue) e Noah (Ripley Barden), e un’attività di sartoria fiorente. Tuttavia, dietro questa facciata idilliaca si nascondono tensioni coniugali e il peso di una gravidanza interrotta. L’arrivo di Sandrine (Ludmilla Makowski), una misteriosa ragazza alla pari francese, sconvolge gli equilibri familiari.

Sandrine, inizialmente affascinante, inizia a mostrare comportamenti ambigui, insinuando dubbi e sospetti. Sabota eventi, come la festa di compleanno di Amber, e sembra avere secondi fini, mentre Zoe affronta nuove sfide personali, tra cui una nuova gravidanza e un incidente che la porta in ospedale. La miniserie esplora il tema della fiducia domestica, trasformando la routine quotidiana in un intricato labirinto di sospetti e segreti.

La ragazza alla pari serie TV in streaming

Sùbito dopo la messa in onda televisiva, sarà possibile vedere La ragazza alla pari in modalità on demand, cioè senza alcun vincolo d’orario. Le due puntate, infatti, saranno rese disponibili gratuitamente su Mediaset Infinity.

Cast La ragazza alla pari: attori

Sally Bretton nel ruolo di Zoe Dalton, la protagonista che affronta difficoltà coniugali e familiari.

Ludmilla Makowski nel ruolo di Sandrine, la ragazza alla pari francese dal comportamento enigmatico.

Kenny Doughty nel ruolo di Chris Dalton, il marito di Zoe.

David Suchet nel ruolo di George, il padre di Zoe, medico in pensione affetto da diabete.

Virginie Ledoyen nel ruolo di Marie.

Margot Pue nel ruolo di Amber, una dei figliastri di Zoe.

Ripley Barden nel ruolo di Noah, l’altro figliastro di Zoe.

Anna Chancellor e Faye Marsay in ruoli secondari

