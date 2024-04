La Pupa e il Secchione 2024: cast e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Stasera, mercoledì 10 aprile 2024, prenderà il via in prima serata su Italia1 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, che questa volta vedrà al timone Enrico Papi. Vediamo insieme il nuovo cast e da quante puntate sarà composto il programma.

La Pupa e il Secchione 2024: quante puntate sono?

Per La Pupa e il Secchione 2024 sono previste 6 puntate, in onda ogni mercoledì su Italia1 a partire dalle 21.20 circa. Qualora gli ascolti siano deludenti, è possibile che la rete decida di spostare il programma in altre serate o che lo chiuda anticipatamente, ma ve ne daremo prontamente notizia.

La Pupa e il Secchione 2024: cast

Secondo i rumors potrebbero essere preseti i seguenti concorrenti. Stasera vedremo chi sarà confermato e chi no.

Le Pupe

Soleil Sorge (ex gieffina)

Vera Gemma (attrice e figlia del compianto Giuliano Gemma)

Elena Morali (showgirl)

Mila Suarez (modella e showgirl)

Emy Buono (influencer)

Stephanie Bellarte (modella)

Francesca Cipriani (showgirl)

Asia Valente (modella e influencer)

Nicole Di Mario (modella)

I Secchioni

Gianmarco Onestini (ex tronista di Uomini e Donne)

Francesco Chiofalo (ex protagonista di Temptation Island)

Alessio Trivellone (personal trainer e modello)

Matteo Diamante (ex tronista di Uomini e Donne)

Luca Marini (ingegnere)

Marco Salvati (studente di medicina)

Alessandro De Santis (giornalista)

Andrea De Santis (avvocato)

Gianluca Tornatore (modello e influencer)